Wepper-Film zum Abschluss des Open Air

Wann und wo der Streifen in Wertingen am Sonntag läuft

Das Kino-Open-Air in Wertingen beendet seine Tage unter freiem Himmel am Sonntag, 2. September. Kinobetreiberin Prisca Färber hat für diesen letzten Tag den Film mit Elmar Wepper „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ vorgesehen. Jetzt spielt ihr aber das Wetter einen Streich, weil es nicht mehr ganz so stabil ist wie die vergangenen Wochen.

Am Sonntag läuft der Film deshalb um 18.45 Uhr im Kinogebäude, Filmtheater Wertingen in der Mühlgasse. Um 20.45 Uhr wird der Film noch mal gezeigt – bei Regen im Kino, bei gutem Wetter im Schlossgarten, wo das Open Air stattfindet.

Der Film handelt vom kauzigen Gärtner Schorsch (Elmar Wepper), der mit seinem Betrieb kurz vor der Pleite steht und eine lieblose Ehe mit seiner Frau Monika (Monika Baumgartner) in einer bayrischen Kleinstadt führt. Als er dann eines Tages Ärger mit dem Chef eines lokalen Golfplatzes bekommt und dieser sich weigert, Schorsch zu bezahlen, droht ihm endgültig der Ruin. Sein letzter Besitz, ein rostiges altes Propellerflugzeug, soll darum gepfändet werden. Statt aber hilflos klein beizugeben, lässt Schorsch sein altes Leben kurzerhand hinter sich und fliegt mit der Maschine davon ... (wz/Foto: Siegfried Kerpf)

Freitag, 31. August, läuft im Schlossgarten der Film „Erdenschwer“ um 21 Uhr, der Schlossgarten öffnet um 19 Uhr. Am morgigen Samstag, 1. September, gibt es im Schlossgarten wegen einer anderen Veranstaltung keinen Film.

