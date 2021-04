Wer gestaltet den schönsten Maibaum?

Beim Wettbewerb der Stadt Wertingen für Familien gewinnt jeder

Fröhlich und bunt in den Mai starten? Das ist die Devise der Stadt Wertingen. Denn auch wenn wiederholt der „Tanz in den Mai“ und das traditionelle Maibaumaufstellen in den Stadtteilen nicht stattfinden kann, so möchten die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung zumindest den Kindern ein klein wenig Freude bereiten. Deshalb gibt es nun den Maibaum-Wettbewerb.

„Es ist egal, ob uns ein farbenfroh gemalter Maibaum oder etwas Gebasteltes erreicht – wir freuen uns auf ganz viele kunterbunte Einsendungen“, erklärt die Organisatorin im Rathaus, Chefsekretärin Verena Beese. „Den Ideen sind in diesem Jahr keine Grenzen gesetzt und so darf gerne die ganze Familie an unserem Wettbewerb teilnehmen. Wie wäre es also zum Beispiel mit einem geschmückten Familien-Maibaum, den man zu Hause im Garten aufstellt? Oder ein mit Kreide gemaltes Maibaum-Bild in der Hofeinfahrt?“, so Beese.

Kreativität ist gefragt und wird belohnt, denn unter allen Einsendern werden tolle Preise verlost. Als erster Preis winkt ein Familien-Essen vom Gänsweid an einem Wochenende nach Wahl, der zweite Preis ist ein „Engele“ von Uhren Schmuck Hirn Wertingen – das Motiv darf der Gewinner aussuchen oder sogar selbst gestalten. Für die Drittplatzierten gibt es eine Familiensitzung in der Salzoase Wertingen, der vierte Platz ist das Spiel des Jahres „Pictures“ von Spielwaren Krömer und die Fünftplatzierten erhalten ein Mal- und Bastelset von Gerblinger.

Übrigens: Alle Einsendungen bekommen einen Preis. Die Teilnehmer dürfen sich als süße Belohnung über einen Eis-Gutschein von den beiden Eis-Cafés in Wertingen – Casal oder von der Eisdiele San Marco – freuen.

Wer teilnehmen will, soll ein Foto vom eigenen Werk machen und eine kurze Beschreibung hinzufügen. Darin soll stehen, was die Familie oder die Kinder inspiriert hat oder wie sie auf die Idee gekommen sind und wer alles mitgewirkt hat. Diese Informationen samt Foto sollen zusammen mit den Kontaktdaten bis einschließlich 10. Mai per Mail an willkommen@wertingen.de gesendet werden. (pm)