00:33 Uhr

Wer hat Lust, das Tanzbein zu schwingen?

Anfänger und Tänzer beim TSV Pfaffenhofen willkommen

Der TSV Pfaffenhofen lädt am Dienstag, 11. September, zur Fortsetzung und zum Neueinstieg seines Tanzkurses ein. Fortgeschrittene Tänzer sowie Anfänger sind herzlich willkommen. Der Tanzkurs findet an zwölf Abenden jeweils dienstags ab 19 in der Turnhalle Pfaffenhofen statt.

Unterrichtet werden Standard- und Lateinamerikanische Tänze (Wiener Walzer, Langsamer Walzer, Quickstep, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive und Discofox). Die Anmeldung erfolgt paarweise, und es wird in zwei Gruppen geprobt. Wer noch Fragen hat oder sich anmelden will, kann sich an Jürgen Mayr wenden (Telefon 0176/20809252) oder kommt einfach am ersten Übungsabend vorbeikommen. Die Organisatoren freuen sich darauf, mit vielen Interessenten das Tanzbein zu schwingen. (pm)

