vor 6 Min.

Wer verschmutzt die Grotte?

Ein Ort der Ruhe und Besinnung ist die Lourdes-Grotte in Osterbuch. Doch dieser Ort wird immer wieder verschmutzt.

An dem ruhigen Ort bei Osterbuch wird Wachs verschmiert

Hinter der Pfarrkirche St. Michael von Osterbuch – am Beginn des Kirchenweges nach Asbach eingebettet in den Berghang und vom Wald umgeben – befindet sich die Tuffstein-Lourdes-Grotte. Diese Grotte ließ der damalige Pfarrer Schwald und seine Schwester Maria im Jahre 1930 errichten. Die darin befindenden Figuren Lourdes Madonna und Bernadette, wurden 2007 einer grundlegenden Restaurierung unterzogen.

In der vergangenen Zeit kam es immer zur Verschmutzung der Grotte in Osterbuch. Dabei wurden alle Kerzen angezündet und teilweise in den angrenzenden Wald geworfen.

Außerdem wurde der Schutzzaun mit Wachs beschmutzt. Diese Sachbeschädigung sorgt für zusätzliche Arbeit und Kosten bei denjenigen, die sich um die Grotte kümmern. Dabei sollte diese ein friedlicher und ruhiger Ort sein, an dem sich Gläubige besinnen und ein Gebet sprechen können. (fk)