Werbebanner für Testzentrum aufgeschlitzt

Polizei ermittelt in Wertingen

Unbekannte haben in Wertingen Banner zerstört, die auf das Corona-Schnelltestzentrum der Stadt im Bliensbacher Schullandheim hinweisen. Wie die Umweltreferentin des Wertinger Stadtrats, Hertha Stauch, mitteilt, wurde das Banner am Ortsausgang von Wertingen, kurz vor dem Laugnakreisel, zerstört. Zudem informiert SPD-Mitglied Bernd Kneuse, dass auch ein Banner an der Donauwörther Straße aufgeschlitzt wurde. „Die Kriminellen scheinen keine Befürworter der Corona-Maßnahmen der Regierung gewesen zu sein“, schreibt Kneuse. Er hat den Vorfall am Sonntagnachmittag der Polizei gemeldet.

Die Polizeiinspektion Dillingen bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage die Vorfälle. Die Ermittlungen seien am Laufen. Angaben über die Höhe des Sachschadens gab es noch nicht. Das Schnelltestzentrum im Schullandheim betreibt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Für die Logistik und Abrechnung der Tests arbeitet dieser mit der Marienapotheke von Heinrich Klimesch zusammen. (bv)