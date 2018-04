vor 33 Min.

Werbung für Wertingen

Auf der Augsburger Frühjahrsmesse afa wird sich auch das Wertinger Radiomuseum präsentieren

Das Radio-und Telefonmuseum Wertingen ist gleich am Eröffnungswochenende der Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) am 7. und 8. April präsent. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Wertinger Museums werden den Besuchern an einigen Geräten, die hier ausgestellt werden, erklären, was das Wertinger Museum für Kommunikation alles bietet. Im Gepäck hat die Wertinger Gruppe eine Jukebox, einen Volksempfänger, ein Micky-Maus-Telefon und verschiedene andere interessante Exponate. Die Wertinger sehen dies als Möglichkeit, kostenlos für ihre Zusamstadt und die dortigen Attraktivitäten zu werben. Dies ergibt sich durch die Zusammenarbeit mit DonautalAktiv.

Das Schwäbische Donautal – die Landkreise Dillingen, Günzburg und Heidenheim – stellt seine vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und -angebote auf dem Stand in Halle 1 (Stand C18) dar. Den Messebesuchern wird ein abwechslungsreiches Programm durch die verschiedenen Organisationen geboten. Donautal-Aktiv stellt speziell das Angebot für Freizeit und Naherholung im Schwäbischen Donautal mit dem Premiumradweg DonauTäler, dem Donautal-Radelspaß und weiteren Highlights der Region vor. Aber auch verschiedene andere Leistungsträger aus diesem Bereich werden sich auf dem Messestand präsentieren. An jedem Messetag wird eine Landkreis-Tourismusorganisation mit fachkundigem Personal vor Ort sein und Auskunft über die große Bandbreite und Vorzüge der einzelnen Regionen geben. (pm)

unter www.donautal-aktiv.de und radiomuseum-wertingen.de