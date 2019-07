vor 2 Min.

Werner Rehle ist gestorben

Werner Rehle ist tot. Er war der erste Rektor des Wertinger Gymnasiums.

Von Gerald Lindner

Er war leidenschaftlicher Pädagoge und Humanist und verfügte über ein enzyklopädisches humanistisches Wissen. Im Alter von 82 Jahren ist der ehemalige Schulleiter des Gymnasiums Wertingen und langjährige Pädagogische Leiter der Volkshochschule Augsburger Land, Werner Rehle, nach längerer Krankheit gestorben.

Werner Rehle wurde am 20. September 1936 in Gessertshausen geboren. Er studierte Klassische Sprachwissenschaft, Geschichte und Deutsch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Anschließend legte er sein Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Latein, Griechisch, Geschichte, Deutsch und Sozialkunde ab.

Werner Rehle baute das Wertinger Gymnasium mit auf

Mit enormer Tatkraft und viel Improvisationstalent ging er nach der Gründung des Wertinger Gymnasiums daran, die räumliche und personelle Infrastruktur der Schule aufzubauen. Parallel dazu entwarf er das Konzept einer „humanen Schule“. Darunter wollte er eine Schule verstanden wissen, in der Schüler nicht nur solides Fachwissen vermittelt bekommen, sondern ihnen auch Hilfe zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zuteilwird. Mit vielen seiner ehemaligen Schüler blieb er zeitlebens in engem persönlichen Kontakt wie mit seinen Kollegen aus der Gründungszeit der Schule, heißt es vonseiten der Schulverwaltung.

1998 ging Rehle vorzeitig in Pension, um ab 2000 fünf Jahre lang die Volkshochschule Augsburger Land zu leiten. Von Oktober 2008 bis Dezember 2009 unterstützte er nochmals die Vhs Augsburger Land während einer sehr kritischen Phase in der Funktion als pädagogischer- wissenschaftlicher Berater. Bis zuletzt war Werner Rehle auch als Kursleiter tätig.

Tausende von Schülern und Kursteilnehmern zog er in den Bann von Geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte und Literatur. Bei der Jahreshauptversammlung der Volkshochschule Augsburger Land am Montag sollte er mit der Erinnerungsmedaille des Landkreises Augsburg ausgezeichnet werden. Er hinterlässt seine Frau. (mit br)

Lesen Sie außerdem: Säugling in Unterglauheim ausgesetzt – Mutter festgenommen

Themen Folgen