2000 Sandsäcke für den Betriebshof

Plus Die Feuerwehrler rüsten Wertingen für den nächsten Notfall und füllen ehrenamtlich Sandsäcke auf.

Beim vorbeugenden Hochwasserschutz spielen Sandsäcke seit jeher eine Rolle. Angesichts immer häufiger auftretender Unwetter mit großen Regenmengen ist man als Gemeinde gut beraten, einen ausreichenden Vorrat an gefüllten Sandsäcken vorzuhalten. Um den Bestand dieser Hilfsmittel nach dem Starkregen, der am 6. Juni über Wertingen und Umgebung niederging, wieder aufzufüllen, initiierte der stellvertretende Leiter des Wertinger Betriebshofes, Reinhard Gribl, gemeinsam mit Kreisbrandmeister Thomas Schuhwerk eine Sandsack-Füllaktion der örtlichen Feuerwehren.