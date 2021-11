Wertingen

vor 47 Min.

84 Päckchen gehen nun auf Reise

Montessori-Schülerinnen und Schüler überbringen 85 Päckchen an die Sammelstelle, Spedition & Mineralölvertrieb Alois Killisperger in Geratshofen. Von links: Katharina Edenhofer, Nina Kempter, Rika Flemm, Zeno Unger, Quentin Unger.

Plus Kinder der Wertinger Montessori-Schule und des Kinderhauses haben ein Herz für arme Mädchen und Buben

Seit 2003 freuen sich zehntausende Kinder in Not auf ihr persönliches Weihnachtspäckchen aus Deutschland. Für viele von ihnen ist es das erste Geschenk ihres Lebens. Die Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“ der bayerischen Hilfsorganisation humedica, in Zusammenarbeit mit Sternstunden und Bayern 2, macht es möglich. Die Private Montessori-Schule mit Kinderhaus aus Wertingen beteiligt sich bereits zum elften Mal an dieser berührenden Aktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen