Wertingen

06:00 Uhr

Ab ins Wasser – das Freibad in Wertingen will bald öffnen

Plus Nun hängt alles von der Sieben-Tage-Inzidenz ab, ob in Wertingen der Sprung ins Wasser in den Pfingstferien möglich ist. In diesem Jahr gibt es eine neue Vorschrift, die Vorausplanung erfordert

Von Elli Höchstätter

Auch wenn es sich derzeit wettertechnisch nicht so anfühlt – die Freibadsaison steht vor der Tür. Doch ob sich Alt und Jung demnächst am Judenberg im Wasser tummeln dürfen, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz ab. Wenn sich diese im Lauf der Pfingstferien stabil unter 100 einpendelt, soll das Wertinger Freibad ab Donnerstag, 3. Juni ( Fronleichnam), geöffnet werden.

