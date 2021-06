Wertingen

20:00 Uhr

Als Boote auf überfluteten Straßen fuhren

Plus Bei Familie Helmschrott aus Gottmannshofen tauchen intensive Erinnerungen an das Hochwasser des Jahres 1985 im Zusamtal auf. Damals war ebenfalls Land unter – und ihre erste Tochter erblickte das Licht der Welt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Heute wohnen sie weit oben am Berg in Gottmannshofen. Dennoch hat Siegfried Helmschrott in seinem Garten vorgesorgt. Ganz bewusst achtete er beim Anlegen des Geländes darauf, dass es sich so wölbt, dass bei extremen Regenfällen das Wasser sich in einer Erdmulde sammelt und am Haus vorbei in die Wiese nebenan fließt.

