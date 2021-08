Wertingen

vor 17 Min.

Als die Wertinger noch Tabak kauten

Plus Im Heimatmuseum steht ein alter Spucknapf. Ein Möbelstück, das aus hygienischen Gründen eingeführt – und das aus den gleichen Gründen wieder abgeschafft wurde.

Von Cornelius Brandelik

Ein etwas rätselhaftes Möbelstück mit der Inventarnummer 30340_12-031 befindet sich in der Stube des Heimatmuseums im ersten Untergeschoss. Man kommt nicht unbedingt selbst darauf, welche Funktion das gute Stück einst besaß. Von der äußeren Form her erinnert das Objekt ein wenig an eine Kehrschaufel mit langem Stiel. Betrachtet man das Stück genauer, erkennt man, dass anstelle der Schaufel ein Kasten unten am Stiel montiert ist, dessen Klappdeckel sich mittels einer Schnur, die am gedrechselten Griff oben befestigt ist, öffnen und schließen lässt. Im Kasten befand sich vermutlich Sägemehl oder Sand. Das Möbelstück entstammt dem 19. Jahrhundert. In Gebrauch fanden sich diese Art Möbel bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen