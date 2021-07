Als in Wertingen noch mit Bier und Essig gemalt wurde

Plus Mit einem Wertinger „Vertreiber“ wurden einst Bauernmöbel gestaltet.

Im Juni haben wir beim Objekt des Monats verschiedene Bauernschränke näher betrachtet. Heute soll das Spezialwerkzeug, das vom Maler zur Gestaltung der Bauernmöbel verwendet wurde, Thema sein. Objekt des Monats Juli ist deshalb ein so genannter „Vertreiber“. Er wurde aus Dachshaar hergestellt, deswegen auch die Bezeichnung „Dachshaar-Vertreiber“.