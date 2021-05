Auch sonntags wird nun in Wertingen getestet

Zentren in Wertingen sind auch an den Feiertagen im Einsatz

Die Verantwortlichen der Wertinger Schnelltest-Zentren teilen mit, dass auch in den Pfingstferien und an den anstehenden Feiertagen umfassende Testmöglichkeiten bestehen.

Am Pfingstmontag, 24. Mai, hat der ASB im Schnelltestzentrum im Schullandheim in Bliensbach wie gewohnt in der Zeit von 9 bis 13 Uhr geöffnet. In Wertingens Stadtmitte (Hotel-Gasthof „Zum Hirsch“) kann man sich am selben Tag in den Abendstunden von 17 bis 20.30 Uhr testen lassen.

An Fronleichnam, 3. Juni, besteht in Bliensbach wie immer donnerstags von 13 bis 16 Uhr die Möglichkeit zum Testen, der BRK öffnet im Gasthof „Zum Hirsch“ zusätzlich an diesem Tag von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Öffnungszeiten im Einzelnen für Wochen ohne Feiertage:

Montag: Marien-Apotheke von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr; Bliensbach (ASB) von 9 bis 13 Uhr und Stadtmitte (BRK) von 17 bis 20.30 Uhr

Dienstag Marien-Apotheke von 8. bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr Bliensbach (ASB) von 13 bis 16 Uhr

Mittwoch Marien-Apotheke von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr, Bliensbach (ASB) von 9 bis 13 Uhr, Stadtmitte (BRK) von 17 bis 20.30 Uhr

Donnerstag Marien-Apotheke von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr, Bliensbach (ASB) von 13 bis 16 Uhr

Freitag Marien-Apotheke von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr und Bliensbach (ASB) von 14 bis 19 Uhr, Stadtmitte (BRK) von 17 bis 20.30 Uhr

Samstag Marien-Apotheke von 8 bis 12.30 Uhr; Bliensbach (ASB) von 13 bis 16 Uhr, Stadtmitte (BRK) von 8.30 bis 12 Uhr

Sonntag Ab sofort gibt es zudem eine mobile Teststation am Pfarrheim in der Pfarrgasse 3 in Wertingen. Dort kann man sich sonntags von 15 bis 17 Uhr testen lassen.

Eine Terminvereinbarung ist nur in der Marien-Apotheke unter Telefon 08272 / 20 68 erforderlich. Alle Test-Stationen stellen bei einem negativen Testergebnis eine Bescheinigung aus, welche die Testperson für 24 Stunden als nicht-infektiös auszeichnet. Für Kinder gibt es spezielle Tests, die leichter durchzuführen sind. (wz)

