Wertingen

vor 33 Min.

Auf den Weihnachtsmärkten in Wertingen und Buttenwiesen bleibt es dunkel

In diesem Jahr wird es – zum zweiten Mal in Folge – keine Schlossweihnacht wie in den Jahren davor (siehe Bild) geben. Auch die Weihnachtsmärkte in Buttenwiesen und Lauterbach wurden in dieser Woche bereits abgesagt.

Plus Sowohl Wertingen als auch Buttenwiesen sagen ab. Einer orientiert sich an dem anderen. Damit kommt es zu einigen Verwirrungen in der Zusamstadt und in Lauterbach.

Von Birgit Alexandra Hassan

Wer hat den Anfang gemacht? Wer seinen Weihnachtsmarkt als Erster abgesagt? Sprich, wer hat sich womöglich von wem inspirieren lassen? Fakt ist, dass Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner bei der Gemeinderatssitzung Anfang dieser Woche die Absage der Märkte in Buttenwiesen und Lauterbach verkündet hat, obwohl die Lauterbacher Organisatoren erst am kommenden Freitag definitiv darüber entscheiden werden. Fakt ist ebenfalls, dass Wertingens Verwaltungs- und Geschäftsleiter Dieter Nägele erklärt, dass über die Wertinger Schlossweihnacht in der kommenden Woche entschieden werde, am selben Morgen einzelne Standbetreiber aber bereits eine Absage aus dem Rathaus erhalten hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen