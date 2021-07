Auto macht sich selbstständig und prallt gegen Laterne

Ein Missgeschick ist einem 53-Jährigen in Wertingen passiert. Er hatte sein Auto nicht gegen das Wegrollen gesichert, das Malheur nahm seinen Lauf.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 17 Uhr in Wertingen gekommen. Ein 53-Jähriger, der in der Hauptstraße aus seinem Wagen ausgestiegen war, hatte diesen nach Angaben der Polizei nicht gegen das Wegrollen gesichert.

Die Polizei gibt den Schaden mit 3000 Euro an

Das Auto des 53-Jährigen machte sich selbstständig und rollte gegen eine Straßenlaterne. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an.

Wer hat ein geparktes Auto angefahren?

Ein weiterer Fall von Unfallflucht hat sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, in Wertingen zugetragen. Ein Unbekannter beschädigte den linken Außenspiegel an einem in der Dillinger Straße geparkten weißen Renault Master und verursachte so einen Schaden von etwa 250 Euro. Er entfernte sich vom Unfallort. (pol)

Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise unter Telefon 08272/99510.