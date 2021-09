Autofahrerin zeigt Radlern in Wertingen den Mittelfinger

Eine Autofahrerin hat in Wertingen beim Vorbeifahren einen Radler und eine Radlerin beleidigt. Jetzt hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Wegen Beleidung ermittelt jetzt die Polizei nach einem Vorfall in Wertingen. Eine 54-jährige Frau aus Rennertshofen hatte am Freitag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße „Am Bahnhof“ in Wertingen befahren.

Zunächst hupt die Autofahrerin, dann zeigt sie den Mittelfinger

Neben ihr radelte laut Polizeibericht ein 58-jähriger Mann aus Biberbach. Die Fahrerin eines hinter den Radfahrern fahrenden Autos hupte zunächst und überholte schließlich. Beim Überholen zeigte die Fahrerin nach Angaben der Polizei den beiden Radlern den Mittelfinger.

Die Fahrerin ist noch nicht ermittelt

Gegen die bislang noch nicht ermittelte Fahrerin wurde inzwischen ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.