Blickwechsel im Wertinger Rathaus

Plus Eine Künstlerin und ein Künstler stellen ihre Bilder aus. Beide reflektieren scharfsinnig unsere Zeit

Kunst ist wieder erlebbar. Zur ersten Vernissage der Städtischen Galerie Wertingen seit Beginn der Corona-Pandemie waren zahlreiche Gäste gekommen, um die Werke von Ki Youn Kim und Tomasz Paczewski zu sehen. Erstmalig fand die Vernissage an einem Freitag im Festsaal des Wertinger Rathauses statt. Die Begrüßung übernahm Kulturreferent Frieder Brändle. Dabei lud er die Gäste dazu ein, mit den Werken in Dialog zu treten. „Kunst kann eine heilsame Methode sein, Erlebnisse zu verarbeiten. Kunst greift Veränderungen auf, trägt sie zu uns und wird bei allen ohne Worte, unabhängig von Sprache, wirken; bei allen, die ihr Blickfeld öffnen und einen Blickwechsel riskieren“, führt Brändle aus.