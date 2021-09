Wertingen

Branchen-Schwergewicht Georg Veh verlässt die Arena

Wehmütiger Abschied in einen neuen Lebensabschnitt. Georg Veh mit Geschenkkorb im Kreis von Mitarbeitern und Züchtern bei der Monatsauktion.

Plus Monatsauktion mit besonderem Höhepunkt: Beim „Schaulaufen“ bekommt Geschäftsführer Georg Veh ein letztes Mal Applaus.

Von Günter Stauch

Der langjährige Verbandsverwalter und Geschäftsführer beim Zuchtverband für das Schwäbische Fleckvieh SFZ, Georg Veh, ist jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei seinem letzten Großviehmarkt in der Wertinger Schwabenhalle wurde der erfahrene Agraringenieur von Mitarbeitern und Züchtern feierlich in einen neuen Lebensabschnitt entlassen. „Einen wohlverdienten“, wie der SFZ-Vorsitzende Georg Kraus unter dem kräftigen Applaus der Gäste ein ums andere Mal betonte. Die Besucherzahl nahm sich – coronabedingt – übersichtlich aus. Zu „normalen“ Zeiten bleibt bei den über die Landkreisgrenzen hinaus beliebten Tierschauen kein Platz mehr frei.

