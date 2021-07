Brasilianische Klänge in Wertingen

Im Kino entführen Ahmed El-Salamouny und Gilson de Assis das Publikum musikalisch nach Südamerika

Wertingen Am Donnerstag fand im eigentlich stillgelegten Wertinger Kino ein weiteres Konzert im Rahmen des Internationalen Gitarrenfestival Wertingen statt. Im Jubiläumsjahr – das Festival feiert heuer zehnjähriges – finden erstmals vier weitere Konzerte nach dem Auftaktwochenende statt.

Jedes Konzert steht dabei unter einem eigenen Motto und bringt die Welt musikalisch nach Wertingen. Der international renommierte Gitarrist Ahmed El-Salamouny gestaltete mit seinem langjährigen Bühnenpartner, dem Percussionisten Gilson de Assis, den Konzertabend „Brazil“.

Das Konzert konnte nicht im Wertinger Schlossgraben stattfinden

Aufgrund der regnerischen Wetterprognose fand das Konzert nicht im Wertinger Schlossgraben statt, sondern im Wertinger Kino mit begrenzter Zuschauerzahl aufgrund des Corona-Sicherheitskonzepts. Alle 50 möglichen Tickets für den Abend im Wertinger Kino waren ausverkauft. Die Bühne im Kino hatte der Bauhof der Stadt anstelle der ersten Sitzreihe aufgebaut.

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, Schirmherr des Festivals, hieß das Publikum willkommen. Viele Gäste waren eigens aus München angereist, um brasilianische Klänge an der Zusam zu genießen. Wertingens Kulturreferent Dr. Frieder Brände erläuterte die Umsetzung des Hygienekonzepts und betonte gleichzeitig, wie wichtig es gerade in dieser Zeit sei, Kunst und Musik tatsächlich zu erleben - soweit eben umsetzbar. Johannes Tonio Kreusch, der künstlerische Leiter des Festivals, stellte für diesen Abend die beiden Vertreter der brasilianischen Musik vor. Die Gitarre ermögliche sehr viele Facetten und Farben, so Kreusch. Er wies in diesem Zusammenhang auch nochmals auf die neue Titelgrafik des Festivals hin, die von dem Wertinger Künstler Herbert Dlouhy gestaltet und zur Verfügung gestellt worden war. Dlouhy hatte den Gedanken der Farben und Facetten mit in die Gestaltung der Grafik mit aufgenommen. Kreusch bedankte sich bei dem anwesenden Ehepaar Dlouhy.

Gilson de Assis entzündete im minutenlangen Solo ein wahres Feuerwerk nur auf einem kleinen Tamburin.

Ahmed El-Salamouny an der Gitarre und Gilson de Assis an den Percussions entführten dann das Publikum gut 90 Minuten lang nach Südamerika. Sowohl im Duo als auch in Soli verzauberten sie den stilvoll beleuchteten Raum. Tontechniker Hartmut Welz sorgte für das perfekte Klangerlebnis. Ahmed El-Salamouny präsentierte Stücke aus der vergangenen Lockdown Phase, träumerisch Naturerlebnisse beschreibend, genauso wie Klassiker des Samba und Bossa Nova, authentisch begleitet von Rhythmen auf verschiedenen Instrumenten seines musikalischen Weggefährten Gilson de Assis. Dieser entzündete im minutenlangen Solo ein wahres Feuerwerk nur auf einem kleinen Tamburin. Nach zwei Zugaben verabschiedeten sich die Musiker dankbar von ihrem begeisterten Publikum.

Lesen Sie dazu auch

Das nächste Konzert des Internationalen Gitarrenfestivals Wertingen findet am Donnerstag, 22. Juli, statt. Es steht unter dem Motto „Orientation“. Mit den drei Welt-Musikern Luis Borda (Gitarre), Roman Bunka (Oud) und Ehab Abou Fakhr (Viola) haben sich hier Komponisten und Arrangeure zu einer eindrucksvollen, innovativen und erfrischenden Performance zusammengetan.

Bei guter und trockener Witterung findet das Konzert ab 18.30 Uhr im Wertinger Schlossgraben statt. Die Tickets kosten 22 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ist der Eintritt frei.

Karten können vorab reserviert werden, Informationen gibt es unter www.gitarrenfestivalwertingen.de Reservierte Karten gelten auch, falls ein Konzert bei schlechtem Wetter ins Wertinger Kino mit begrenzter Zuschauerzahl verlegt werden muss. (pm)