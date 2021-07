Corona: Verdachtsfall an der Mittelschule Wertingen hat sich bestätigt

Jetzt trifft es eine weitere Schule in Wertingen. Wie die Betroffenen am Wochenende informiert werden.

Der positive Schnelltest eines Schülers der Mittelschule Wertingen hat sich am Samstag, 17. Juli, in der PCR-Probe bestätigt. Das teilte das Landratsamt mit. Die betroffenen Kontaktpersonen seien dem Gesundheitsamt noch am Samstag von der Schule übermittelt worden.

Betroffene Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Wertingen sollen mit einem Elternbrief informiert werden

Laut Auskunft der Behörde sollen die als enge Kontaktpersonen betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit einem Elternbrief des Gesundheitsamtes, der ihnen über den Schulverteiler noch am Wochenende elektronisch zugeleitet wurde, über den Quarantänezeitraum und den Termin zur Testung im Testzentrum des Landkreises informiert worden sein. Um die weiteren Ermittlungen am Wochenende nicht zu verzögern, bittet das Gesundheitsamt von Anrufen abzusehen. Wie berichtet, war ein Antigen-Test in einer 6. Klasse der Wertinger Mittelschule positiv ausgefallen.

In der Realschule Wertingen gibt es für einige Klassen Distanzunterricht

Somit ist nun eine weitere Schule in Wertingen betroffen. Zuvor hatte sich die Delta-Mutante des Coronavirus an der Wertinger Realschule ausbreitet. Dort wurden Konsequenzen für alle Schüler der Einrichtung gezogen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde bis zum Schuljahresende für mehrere Klassenstufen Distanzunterricht angeordnet. Im Detail bedeutet das: Ab Montag, 19. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 28. Juli, gilt Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 anstelle des Präsenzunterrichts. Die zehnten Klassen erscheinen regulär wie vorgesehen zu den im Terminplan angegebenen Terminen wie Notenbekanntgaben oder mündliche Prüfungen. (pm)

