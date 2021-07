Wertingen

Das Testzentrum im Hotel-Gasthof „Zum Hirsch“ wird aufgelöst

In Wertingen sind auch weiterhin täglich Schnelltests möglich.

Plus Die Zeiten in den verbliebenen Standorten in Wertingen ändern sich. Aktuelle Informationen im Überblick.

Das Einkaufen und ein Restaurant-Besuch sind im Landkreis Dillingen derzeit ohne Vorlage eines Schnelltests möglich. Dennoch sind die Wertinger Schnelltest-Zentren täglich im Einsatz. Nach dem Umzug des Bliensbacher ASB-Schnelltest-Zentrums in die Wertinger Badgasse reduziert auch der BRK sein Testangebot minimal und ist abends an den Öffnungstagen nun bis 19 Uhr für Testungen vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

