Das „Thürheimer Tor“ wird ab Montag erneut gesperrt

Sowohl für Autos als auch für Fußgänger wird die Engstelle über einen Monat lang nicht passierbar sein.

Am kommenden Montag, 21. Juni, wird mit dem Neubau des Gebäudes am Marktplatz 7 begonnen. Das teilt die Stadt Wertingen mit. Der Unternehmer Ulrich Reitenberger will dort ein „modernes Fachwerkhaus“ errichten (wir berichteten).

„Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und auch der an der Baustelle tätigen Arbeiter zu gewährleisten, ist es erforderlich, von Montag, 21. Juni, bis einschließlich Freitag, 30. Juli, die Durchfahrt der Engstelle ‚Thürheimer Tor‘ am Wertinger Marktplatz für den gesamten Verkehr zu sperren“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter. Auch Fußgänger könnten die Baustelle nicht mehr passieren. Eine Fußgängerumleitung werde – wie schon bei der vergangenen Sperrung der Engstelle von Ende April bis Anfang Mai – über die Parkfläche am Thürheimer Tor und Kalteck möglich und ausgeschildert. Der Parkplatz selbst kann von Norden her (Bauerngasse, Ebersberg, Alemannenstraße) wie gewohnt angefahren werden. Die Bushaltestelle Marktplatz werde wie gewohnt angefahren.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon im Februar beginnen

Nach dem Abbruch der ehemaligen Glaserei Seitz sollte laut den Plänen von Ulrich Reitenberger eigentlich noch im Februar mit dem Bau eines „modernen Fachwerkhauses“ begonnen werden. In diesem sollen neben Gastronomie im Erdgeschoss auch ein Friseurstudio einziehen sowie zwei Wohnungen gebaut werden. Doch dann kamen bei den Baggerarbeiten historisch bedeutende Funde ans Licht und Archäologen machten sich an der Baustelle ans Werk. Monatelang wurde sie zur Grabungsstätte. Es kamen unter anderem altes Geld und Überreste eines Schwerts zum Vorschein. Was mit diesen ausgegrabenen Stücken geschieht und wer in das moderne Fachwerkhaus einziehen wird, lesen Sie bald in einem weiteren Bericht in der Wertinger Zeitung. (pm, br)

Auskünfte erteilt für das Ordnungsamt der Stadt Wertingen Veronika Sporer, zu den üblichen Dienstzeiten unter Telefon 08272 / 84-363.

