Das Wertinger Gitarrenfestival ist gestartet

Musiker aus New York spielt für Schüler. Am Wochenende stehen Open-Air-Veranstaltungen an

Wertingen Das zehnte internationale Gitarrenfestival Wertingen ist gestartet.

Konzerte für Schulen Im Schlossgraben fanden am Freitagvormittag Konzerte für Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wertingen sowie der Mittelschule statt. Hier traten „Fingerstyle-Star“ Adam Rafferty aus New York auf sowie Festivalleiter Johannes Tonio Kreusch mit der Violistin Doris Orsan.

Workshops Parallel haben im Schullandheim Bliensbach die bis Sonntag dauernden Workshops begonnen, bei denen Stars des Festivals gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern musizieren und ein gemeinsames Abschlusskonzert vorbereiten.

Open-Air-Konzerte Zum zehnjährigen Jubiläum des Festivals hat der künstlerische Leiter Johannes Tonio Kreusch gemeinsam mit dem Förderverein und der Stadt Wertingen internationale Stars der Gitarre an die Zusam geholt.

Erstmals gibt es beim Gitarrenfestival Konzerte im Schlossgraben in Wertingen

Erstmals findet das Festival mit Konzerten im Schlossgraben Wertingen „Open Air“ statt. Das Wertinger Kino steht als Ausweichspielstätte bei schlechtem Wetter mit einem begrenzten Platzkontingent zur Verfügung.

Am Samstag, 3. Juli, findet ab 20 Uhr im Wertinger Schlossgraben die Guitar Night als erstes Highlight des Festivals statt. Bei der Guitar Night tritt zum einen Adam Rafferty auf. Er repräsentiert die Fingerstyle-Gitarre in höchster Perfektion. Ein Lächeln im Gesicht, den Groove im Körper und hochkonzentrierte Begeisterung sind sein Markenzeichen.

Adam Rafferty gilt in New York als Shootingstar der Jazzszene

In New York gilt er als Shootingstar der Jazzszene, der „Fingerstylegemeinde“ ist er insbesondere durch seine ausgefeilten Instrumental-Arrangements von Stevie Wonder oder Michael Jackson-Songs bekannt geworden. Weitere Stars der Guitar Night sind der bulgarische Gitarrist Atanas Ourkouzounov zusammen mit der japanischen Flötistin Mie Ogura. Sie zelebrieren ungewöhnliche Klänge von fernöstlicher Musik über Klassik und Jazz und versetzen das Publikum in Welten und Orte, die aktuell noch sehr fern erscheinen. Atanas Ourkouzouno wird auf der Guitar Night sein Stück „Colorful Sketches“ als Welturaufführung präsentieren.

Am Sonntag Im Rahmen des „Rising Stars-Konzerts“ am Sonntag, 4. Juli, ab 18.30 Uhr tritt die italienische Klassik-Gitarristin Giulia Ballaré, Preisträgerin international renommierter Gitarrenwettbewerbe, auf. Als Solistin ist sie bei den bedeutendsten Festivals aufgetreten, dabei in prestigeträchtigen Konzertsälen wie im großen Saal der Università „La Sapienza“ in Rom, im Saal des Wiener Ehrbar-Palais, im Spiegelsaal des Primatialpalais in Bratislava, im Nationalen Musikforum Breslau und vielen anderen.

Tickets Die Konzerte finden im Schlossgraben Wertingen (Schulstraße 12) statt, bei schlechtem Wetter im Wertinger Kino mit einem begrenzten Platzkontingent. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Tickets für die Guitar Night kosten 22 Euro, inklusive einem Freigetränk. Karten für das Rising Stars-Klassik-Konzert mit Giulia Ballaré kosten 15 Euro inklusive einem Freigetränk. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt zu den Konzerten.

Abendkasse Für die Konzerte am Auftaktwochenende, sprich für die Open Air-Guitar Night am Samstag sowie das RisingStars-Konzert am Sonntag gibt es noch Tickets an der Abendkasse. Für das RisingStars-Konzert am Sonntag gibt es an der Abendkasse noch Tickets sowohl für die Open Air-Variante als auch für die Aufführung im Kino bei schlechtem Wetter. Das Ticket-Kontigent für die Guitar Night bei schlechtem Wetter im Wertinger Kino ist bereits ausverkauft.

Corona-Schutzkonzept Die Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort: Kontaktnachverfolgung über Corona-App, Luca App oder Hinterlegung von Kontaktdaten. Besucherinnen und Besucher sollten entsprechend rechtzeitig da sein, Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Auf dem Konzertgelände ist FFP2-Maskenpflicht, die Maske kann am Sitzplatz abgenommen werden.

Ausblick Im Juli und August sind weitere Open-Air-Konzerte im Schlossgraben geplant. Hier sind Ticketreservierungen möglich. Infos und Tickets unter www.gitarrenfestivalwertingen.de (pm)