Wertingen

18:00 Uhr

Das Zusamtal kämpft gegen Schlamm und Wasser

Im Hagebaumarkt stand das Wasser rund 20 Zentimeter hoch. Die Mitarbeiter haben schon am Sonntag geschaut, was hochgestellt werden muss.

Plus Eine Schneise der Verwüstung zieht sich durch Wertingen und einige Buttenwiesener Ortsteile. 60.000 Pflanzen schwemmt es aus Wertinger Baumschule weg.

Von Brigitte Bunk

Gegen 18 Uhr fällt am Sonntag plötzlich der Strom aus. Da geht Michael Marksteiner in den Keller, der schon rund 20 Zentimeter unter Wasser steht. „Eine Viertelstunde vorher war noch nichts“, erinnert sich seine Frau Elwine am Montag fassungslos. Der gesamte Keller ihres Hauses war überschwemmt. Es steht in der Wertinger Industriestraße, direkt gegenüber der ebenfalls betroffenen Firma Buttinette.

