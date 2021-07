Wertingen

19:00 Uhr

Das würde der Wertinger Kläranlage eine Zentrifuge bringen

In der Wertinger Kläranlage fallen Tonnen von Klärschlamm an, der bis nach Dinkelsbühl gefahren werden muss. Damit das billiger wird, soll nun eine Zentrifuge eingekauft werden.

Plus Früher nahmen die Landwirte den Klärschlamm ab, doch jetzt muss er teuer nach Dinkelsbühl gefahren werden. Deshalb soll er leichter werden. Die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen benutzen bereits eine Zentrifuge – ein Experte erklärt deren Vorzüge.

Von Benjamin Reif

Was immer in die Wertinger Kanalisation geleitet wird, kommt früher oder später im Klärwerk an. Hinter der Buttinette in der Flur zwischen Wertingen und Frauenstetten gelegen, geschieht hier im wahrsten Sinne die Drecksarbeit, von der die Bürger in ihrem Alltag nichts mitbekommen wollen. Und damit das auch so bleibt, wird für die Stadt eine größere Investition fällig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen