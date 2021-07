Der Nördlinger Chef übernimmt

Plus Abschied Im Landwirtschaftsamt folgt Manfred Faber auf Magnus Mayer. Es gibt weitere Veränderungen in Wertingen

Zum 1. Juli ist die vor einem Jahr angekündigte Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung in Kraft getreten. In diesem Zug wird die Zahl der Ämter von bisher 47 auf 32 reduziert. Für die Region Nordschwaben bedeutet dies die Zusammenlegung der bisherigen Standorte Nördlingen und Wertingen zum neuen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen.