Wertingen

12:14 Uhr

Der prachtvolle Flügelaltar ist zurück in der Schlosskapelle

Der Flügelaltar der Schlosskapelle Hohenreichen wurde wieder an seinem Platz aufgestellt.

Plus Jetzt werden die Hohenreichener Heiligenfiguren genauer begutachtet.

Im April haben Mitarbeiter der Stadt Wertingen den Altar sowie sämtliche Heiligenfiguren der Schlosskapelle Hohenreichen abgebaut und zur Restaurierung nach Oberwittelsbach gebracht. Das Patrozinium musste in diesem Jahr somit ohne den heiligen Georg und sonstigen Figuren in der leeren Kirche gefeiert werden. Jetzt kehren sie wieder zurück. Nach rund zwei Wochen wurden sie wieder zurückgeholt. Und auch der Altar kam erneut an seinen Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen