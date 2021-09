Wertingen

vor 52 Min.

Die Eröffnung des Wertinger „Gänseblümchens“ verzögert sich

Plus Viel war über das Wertinger Kinderhaus diskutiert worden, kurz vor der geplanten Eröffnung wurde es durch Starkregen beschädigt. Wann können die Kinder endlich einziehen?

Von Benjamin Reif

Derzeit sind die Kinder, die eigentlich seit Anfang des Kindergartenjahres den neuen Kindergarten „Gänseblümchen“ in Wertingen besuchen sollten, in zwei Übergangsgruppen in der Grundschule untergebracht. Die Kinder, die in die Krippe gehen sollten, sind vom Betreiber, dem Arbeiter-Samariter-Bund, derzeit noch auf andere Einrichtungen verteilt worden. Namentlich sind das die Villa Spatz in Hohenreichen und die Krippe „Strolchenbande“, die im Wertinger Mehrgenerationenhaus einquartiert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

