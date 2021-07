Die Wertinger Artothek öffnet

Wer will sich ein Bild für sein Zuhause ausleihen? Für Interessierte kommt die Artothek in Wertingen gerade recht.

Die Artothek der Stadt Wertingen öffnet üblicherweise jeden ersten Sonntag im Monat. Aus bekanntem Anlass mussten einige Termine im Frühjahr entfallen. Nun freut sich das Team der Artothek aber umso mehr, Kunstinteressierte wieder begrüßen zu dürfen. Die Artothek öffnet an diesem Wochenende am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, also eine Stunde länger als gewohnt. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich, das allgemein geltende Masken- und Abstandsgebot ist einzuhalten. Im August ist die Artothek nicht geöffnet (Sommerferien).

Originalwerke, Drucke und Plastiken in Wertingen

In der Artothek in Wertingen kann sich jeder Interessent Originalkunstwerke, Originaldrucke und Kleinplastiken der zeitgenössischen Kunst für drei Monate ausleihen. So hat man die Möglichkeit, moderne Kunst in den eigenen vier Wänden kennenzulernen. Die Ausleihgebühr für ein kleines Bild beträgt fünf Euro, für große Werke acht Euro (jeweils für drei Monate).

Rund 200 Bilder sind im Repertoire. Die meisten Gemälde und Grafiken stammen von noch lebenden Künstlern, doch gibt es auch Werke von Joan Miro oder Max Bill. Durch den regelmäßigen Erwerb neuer Bilder und Skulpturen wird der Bestand stetig erweitert. Informationen und Anmeldung über Ursula Geggerle-Lingg, Telefon 08272/899325. (pm)





Lesen Sie dazu auch