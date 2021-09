Die Wertinger Kanalstraße wird gesperrt

An der Kanalstraße finden Bauarbeiten statt. Auch in Zusamaltheim muss man anders fahren, da eine Straße gesperrt wird.

Die Verwaltung der Stadt teilt mit, dass ab Mittwoch, 8. September, bis Ende September an einem Teilstück der Kanalstraße in Wertingen Kanalbauarbeiten durchgeführt werden. Daher wird die Straße in diesem Zeitraum zwischen der Augsburger Straße und der Straße „Beim alten Turnplatz“ für den gesamten Verkehr vollgesperrt.

In Zusamaltheim wird die untere Dorfstraße gesperrt

Laut Landratsamt wird außerdem in Zusamaltheim die Untere Dorfstraße in Zusamaltheim von Mittwoch, 8. September bis Freitag, 10. September wegen Deckenbauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Der betroffene Streckenabschnitt beginnt etwa 50 Meter nach dem Kreisverkehr und endet rund 30 Meter nach der Einmündung in die Schmiedstraße. Die Länge der Baustelle beträgt rund 80 Meter. Die Maßnahme kostet laut Landratsamt etwa 16.000 Euro Die Umleitung führt von Zusamaltheim über Wertingen, Laugna nach Bocksberg und umgekehrt und ist ausgeschildert. (pm)