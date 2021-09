Die Wertinger Musikschule feiert sich selbst

Plus Seit 1981 bildet die Einrichtung Nachwuchsmusiker aus. Der Festakt war wegen der Pandemie auf September verschoben worden, nun konnte er endlich stattfinden.

Endlich konnte das 40-jährige Jubiläum der Musikschule Wertingen gefeiert werden. Der eigentliche Jahrestag im Juni war mitten in den dritten Lockdown gefallen, Musik war da nur virtuell möglich. Bei einem Festakt mit geladenen Gästen am vergangenen Samstag wurde nun doch „in Präsenz“ zurückgeblickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte.