Wertingen

vor 32 Min.

Diese Wertinger Erntekrüge tragen die Geschichte in sich

Plus Passend zum November stellt das Heimatmuseum besondere Gefäße vor. In diesen war Most oder eine Erfrischung für die Feldarbeit.

Von Cornelius Brandelik

Das Heimatmuseum besitzt verschiedene Erntekrüge und Legel (kleine Holzfässer). Beide Gefäßarten wurden zur Ernte mit aufs Feld genommen. In der Regel waren die Behälter mit Most gefüllt. Die Erntekrüge, wegen der äußeren Form auch Birnkrüge genannt, sind aus Steinzeug und besitzen meist einen Zinndeckel, der den Inhalt vor Verunreinigungen schützt. Oft war in den Zinndeckeln ein Monogramm eingraviert. Charakteristisch sind die mit einem spitzen Gegenstand eingeritzten Ornamente an der Außenwand des Kruges, das so genannte Ritzdekor.

