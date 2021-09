Diese Wertinger wollen eine gerechtere Welt

Der Wertinger Laden des Vereins „Solidarität für Eine Welt“ musste vieles einschränken, doch kann auf treue Kunden zählen.

Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Vereins Solidarität für Eine Welt Wertingen. Coronabedingt in kleinerer Zahl trafen sich 17 Mitglieder im Wertinger Pfarrheim, um die Berichte des Vorstandes und des Kassenwartes entgegenzunehmen. Besonders begrüßen konnte Vorsitzender Anton Stegmair dabei zweiten Landrat und Vereinsmitglied Alfred Schneid, Stadträtin Hertha Stauch, ebenfalls Mitglied, und den ehemaligen Stadtrat, Kassenprüfer und Mitglied Ludwig Klingler. Einstimmig wurde der Vorstand für seine Arbeit im Jahr 2020 entlastet.

Das Corona-Jahr stellte den Wertinger Weltladen vor Herausforderungen

Verständlicherweise standen die Berichte unter dem Thema der Pandemie. So waren im Bildungsbereich nur eine Handysammelaktion möglich, wie Anton Stegmair berichtete. Von September 2020 bis Januar 2021 wurden rund 550 alte Mobiltelefone eingesammelt, die zur Wiederverwertung weitergeleitet wurden. Der Erlös daraus floss in ein Projekt vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern und Mission Eine Welt in Bayern. Gleich zweimal verschoben werden musste eine Veranstaltung zum Thema „Faire Bälle“. Sie wird nun im Rahmen der Fairen Stadt am 12. Oktober im Wertinger Rathaus stattfinden. Um 19.30 Uhr beginnt der Vortrag von Robert Weber von Badboyz zu den Hintergründen des Fairen Handels im Bereich von Bällen. Vor allem Sportvereine und Schulen sind dazu eingeladen.

Die beliebten Fairen Frühstücke mussten leider ebenso ersatzlos gestrichen werden, wie das Herbstfest für die Verkäuferinnen des Weltladens. Dafür soll es jedoch Ende November nochmals einen Vortrag zum Thema „Kinderarbeit und Kinderrechte“ geben, zu dem erneut Benjamin Pütter aus Freiburg kommen wird. Wie Brigitte Eser vom Weltladen-Team berichtete, wurde ein gutes Hygienekonzept für den Laden entwickelt, und ein Teil des Verkaufes während der beiden Lockdowns auf einen Lieferservice verlagert. Die verringerten Öffnungszeiten von Donnerstag bis Samstag haben sich bewährt, was zeige, dass der Laden auf eine treue und bewusst entscheidende Kundschaft setzen kann.

Manfred Hirschenauer verlässt Wertingen und den Verein

Kassenwart Manfred Hirschenauer vermeldete, dass 2020 nur ein minimaler Verlust zu verzeichnen war. Ein reduzierter Einkauf und umsatzstarke Einkaufszeiten halfen mit, dies zu erreichen. So konnten zum Jahresende wieder zehn soziale Projekte mit über 11.000 Euro in verschiedenen Ländern der Welt unterstützt werden. Darunter ist die Patenschule des Weltladens in Nordwestindien. Trotz Lockdowns konnten dort die rund 70 Kinder, überwiegend Mädchen, in kleinen Gruppen unterrichtet und auch gesundheitlich mit ihren Familien betreut werden.

Da Kassierer Manfred Hirschenauer durch seinen schon vor längerer Zeit getätigten Wegzug aus Wertingen nicht mehr für den Vorstand kandidierte, musste sein Posten neu besetzt werden. Die Wahlen ergaben als Nachrückerin für den Kassier das bisherige Vorstandsmitglied Luise Malik. Neu in das Gremium wurde Edith Lieberoth gewählt, die sich im Weltladen vor allem um die Verkaufseinteilung kümmert. Eine Wahl, die sich jede Partei wünschen würde: Jeweils 100 Prozent der Stimmen konnten auf die vier Kandidatinnen und den einen Kandidaten vereint werden. (pm)