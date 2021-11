Erinnerungen an den Austausch zwischen Fère-en-Tardenois und Wertingen, den es seit 40 Jahren gibt. Außerdem gibt es einen besonderen Baum

Wertingen Wegen Corona konnten die deutsch-französischen Städtepartnerschaftsvereine Wertingen und Fère-en-Tardenois das Jubiläum des seit vierzig Jahren bestehenden Schüleraustausches nicht im Frühjahr feiern. Jetzt dokumentiert in der Aula des Wertinger Gymnasiums eine Fotoausstellung die vergangenen vier Jahrzehnte.

Die Ausstellung in Wertingen kann bis Weihnachten besichtigt werden

Mit einer kleinen Feier gaben Schulleiter Sebastian Bürle und Lehrkraft sowie Organisator der Ausstellung, Christian Aigner, den offiziellen Startschuss dafür. Noch bis Weihnachten können sich interessierte Wertinger immer mittwochnachmittags zwischen 14 und 16 Uhr die Fotos anschauen.

Schulleiter Bürle sagte: „Ich war selber 1997 am Collège der Wertinger Partnerstadt Fère-en-Tardenois. Diese Zeit hat mein Leben nachhaltig beeindruckt.“ In seiner auf Deutsch und Französisch gehaltenen Ansprache betonte er, dass die vor kurzem zwischen Kanzlerin Merkel und Präsident Macron getroffenen Vereinbarung, beider Länder Freundschaft weiter zu vertiefen, in Wertingen und Fère-en-Tardenois schon seit Jahrzehnten gelebt werde.

Aigner sagte im Gespräch, dass aus dem Schüleraustausch letztendlich die jahrelange Städtepartnerschaft hervorgegangen sei. Laut Aigner sind es immer die neunten Klassen, die aus Wertingen beziehungsweise aus Fère-en-Tardenois zum Austausch für zehn Tage die jeweilige Schule, die Gastfamilien sowie ein wenig die Lebensart der Länder kennenlernen.

39 Plakate zeigen Erinnerungen an die Städtepartnerschaft

Hannelore Sutter, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Wertingen, berichtete, die insgesamt 30 Plakate an den Stellwänden seien von den Mitgliedern des französischen Vereins gestaltet und mit Namen der Schüler und Schülerinnen und Lehrkräften versehen worden. „Die Fotoausstellung kam von Fère-en-Tardenois zu uns nach Wertingen, begleitet von dreizehn unserer französischen Freunde.“ Und dieser dreitägige Besuch wurde mit einem kleinen Programm gestaltet, das auch die beiden Kommunalpolitiker der Städte begleiteten. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und die Zweite Bürgermeisterin von Fère-en-Tardenois, Sylvie Mautalent, stimmten den Worten des Vorsitzenden des französischen Vereinspendants, Stéphane Wieczorek, zu: „Das Wichtigste im Austausch beider Städte sind die Menschen, die man dabei kennenlernt und trifft.“ Er komme seit 1994 immer wieder nach Wertingen und liebe die Leute hier. Die Ausstellung sei eine Idee der Wertinger gewesen und in Fère-en-Tardenois umgesetzt worden. „Insgesamt sechs Monate haben wir an der Erarbeitung aller Plakate gearbeitet“, so Wieczorek.

Neben der Eröffnung im Gymnasium wurde für die Vereinsmitglieder im Schlosskeller ein kleines Weinfest organisiert. Tags darauf übergaben die Franzosen und die Wertinger Vereinsmitglieder ihre Spende in Form eines Feldahorns, welcher dank des Wertinger Betriebshofs auf dem Vorplatz des neuen Kinderhauses „Gänseblümchen“ seinen Standort gefunden hat. Sutter erklärte: „Dies ist der Baum der Freundschaft und der Freude, er ist behängt mit gemalten bunten Herbstblättern, die die Namen der französischen Kinder tragen, die diese Blätter für die Wertinger Kinder gebastelt haben.“ Lehmeier bedankte sich nicht nur für den Baum, sondern bei den Franzosen auch für Literatur über die französische Bildhauerin Camille Claudel, die in Fère-en-Tardenois geboren ist. (pm)