Wertingen

08:00 Uhr

Dieser Abstecher in die Zusamstadt hat sich gelohnt

Plus Weil er den Heizstrahler in der gestrigen Ausgabe erkannt hat, hat Werner Müller 1000 Euro gewonnen.

Von Benjamin Reif

Werner und Gabi Müller waren in ihr Ferienhaus in Wertingen gekommen, um etwas Gartenarbeit zu machen – doch das Wetter spielte bei diesem Plan am Montag nicht so recht mit. Da freute ihn der Anruf unserer Zeitung umso mehr: Beim Retro-Rästel unserer Zeitung hat Werner Müller durch seine richtige Antwort 1000 Euro gewonnen.

Themen folgen