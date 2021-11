Dieses Kunstwerk wird geglättet und gebügelt

In der Wertinger Kirche ist eine großformatige Zeichnung zu sehen. Für das Martinsspiel gibt es eine Änderung.

Rund 15 Quadratmeter Paketpapier liegen im Wertinger Pfarrsaal aus, daneben stehen drei Frauen mit Bügeleisen. Zuerst glätten sie vorsichtig das Papier und dann wird Stück für Stück eine sogenannte Vlieseline, ein spezieller schwarzer Stoff zur Verstärkung, aufgebügelt. Was zunächst wie eine sehr kuriose Szene wirkt, wird dann logisch, wenn man weiß, dass es sich um die Rückseite eines riesigen und einmaligen Kunstwerks handelt. Mit Irmgard Berger, Verena Bürkner und Ricarda Straßer hat sich in der Pfarrei Wertingen ein künstlerischer Arbeitskreis gefunden, der sich der Restauration und Aufbereitung des Werks gewidmet hat.

Man kann gerade so unter dem Kunstwerk durchgehen

Das großformatige Kunstwerk wurde durch Gerhard Burkard aus Unterthürheim an die Martinspfarrei übergeben. Es handelt sich um eine Entwurfszeichnung für einen späteren Wandbehang in einer Martinskirche in Deggendorf. Durch die Schenkung aus dem Nachlass der Künstlerin Professorin Hilda Sandtner (1919 von 2006) ist die Pfarrei Wertingen nun im Besitz eines großflächigen Wandbehangs, auf dem verschiedene Szenen aus dem Leben des Heiligen Martin abgebildet sind.

Mittlerweile hängt das Werk in der Kirche. Foto: Fabian Braun

Ab dem Martinstag wird er in der Wertinger Stadtpfarrkirche hängen und dort bis kurz vor der Adventszeit zu sehen sein. Durch seine große Länge konnte der Wandbehang allerdings nicht an einem der Altäre aufgehängt werden: „Wir freuen uns sehr über das einmalige Kunstwerk und wollten es natürlich an einem angemessenen Platz anbringen. Da es extrem groß ist, haben wir eine eigene Aufhängung dafür gebaut und werden es – ähnlich wie den Adventskranz – im Altarraum von der Decke herabhängen, man wird dann gerade so darunter durchgehen können.“, berichtet der Wertinger Pfarrgemeinderatsvorsitzende Fabian Braun. Er dankte - auch im Namen von Stadtpfarrer Rupert Ostermayer für die wertvolle Schenkung sowie den Helferinnen, die den zusammengefalteten und in die Jahre gekommenen Papierentwurf in vielen ehrenamtlichen Stunden aufbereitet haben.

Beim Festgottesdienst gibt es einiges zu dem Werk zu hören

Im Anschluss an den Festgottesdienst am Sonntag, 14. November, wird Gerhard Burkhard eine kleine Einführung in das Kunstwerk geben und für alle Interessierten etwas zu Werk und Künstlerin erzählen.

Und noch eine weitere Besonderheit bietet das diesjährige Patroziniumswochenende: Aufgrund der coronabedingten Abstandsregeln kann die Martinsfeier der Kinder nicht in der Kirche beendet werden und es findet somit auch kein Umzug statt. Das Martinsspiel beginnt wie gewohnt am Samstag um 17 Uhr im Pausenhof der Grundschule, wird aber dann dort komplett zu Ende geführt. (wz)