Wertingen

17:48 Uhr

Ein Hauch von Indiana Jones in Wertingen

Plus Am Marktplatz kommen bei Grabungen allerlei archäologische Funde zum Vorschein. In monatelanger Arbeit finden Forscher Anhaltspunkte, dass die Herrscher damals schnell zu Geld kommen mussten.

Von Benjamin Reif

Eigentlich hätte noch im Februar am Wertinger Marktplatz der Bau eines modernen Fachwerkhauses beginnen sollen. So hatte es Ulrich Reitenberger geplant, der Abriss der ehemaligen Glaserei Seitz ging schnell und problemlos vonstatten. Doch dann stoppten Archäologen den Bau – und machten das Grundstück an der Engstelle am Thürheimer Tor monatelang zur Grabungsstätte.

