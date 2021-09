Wertingen

Er schrieb alle seine Bücher mit der Hand

Plus Der Wertinger Lehrer und Autor Wolfgang Pfaffenberger ist gestorben

Von Birigt Alexandra Hassan

Wertingen Stundenlang konnte er im Café oder einem Biergarten sitzen, ein Glas Wein oder eine Tasse Kaffee trinken und vor allem Menschen beobachten. Was Wolfgang Pfaffenberger intensiv beobachtete, fand sich später in seinen originellen Texten und Büchern wieder. Mitte September verstarb der einstige Wertinger Gymnasiallehrer und kreative Autor im Alter von 77 Jahren nach – wie es in der Todesanzeige heißt – kurzer, schwerer Krankheit.

