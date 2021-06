Wertingen

Er will mit Wertingens Stadtkapelle nach Bangkok

„Nur das Ungewöhnliche bleibt in Erinnerung.“Die musikalische Leiterin der Stadtkapelle Wertingen, Heike Mayr-Hof, und der designierte neue Präsident Hubertus von Zastrow wollen den Musikern des Ensembles mit Konzertreisen ins Ausland neue Reize bieten.

Von Berthold Veh

Es ist das nächste große Projekt für Hubertus von Zastrow. Und der Ort, an dem der designierte Präsident der Wertinger Stadtkapelle seine Pläne präsentiert, könnte nicht passender sein. Zusammen mit der musikalischen Leiterin Heike Mayr-Hof hat von Zastrow auf seinen Mühlenhof nach Roggden eingeladen. Dort haben im Juli vor zwei Jahren Tausende beim „Sommer im Park“ gefeiert, der Mühlenhof-Eigentümer hatte die Idee für das Event der Wertinger Vereine geliefert. Nach dem Corona-Lockdown soll es nun bei der Stadtkapelle Wertingen einen Neuanfang geben. Nach zehn Jahren wird Christian Hof in der Versammlung am kommenden Freitag, 25. Juni, das Präsidentenamt abgeben. „Und nach Corona müssen wir jetzt vieles neu initiieren“, sagt von Zastrow, der sich bereit erklärt hat, als Präsident Verantwortung zu übernehmen. Die Jugendlichen müssten weg von den Bildschirmen zum Instrument geholt werden. Der Unternehmer und Heike Mayr-Hof, die auch die städtische Musikschule leitet, wollen die Musiker neu für die Stadtkapelle begeistern.

