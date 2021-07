Falsche Polizisten bedrohen Wertingerin

Erneut haben sich Betrüger als Polizisten ausgegeben und eine Frau in Wertingen unter Druck gesetzt. Die Wertingerin hat alles richtig gemacht.

Es ist eine alte Masche, trotzdem versuchen Betrüger immer wieder, Menschen damit zu manipulieren: Am Dienstagabend erhielt eine Wertingerin einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser gab sich als Beamter der PI Nördlingen aus und wollte sie mit der üblichen Lüge, dass ein Einbruch in der Nachbarschaft stattgefunden habe, verunsichern. Als die Wertingerin nicht auf den Betrugsversuch hereinfiel, wurde der Anrufer ausfallend drohte ihr mit einer Festnahme wegen Beamtenbeleidigung. Die Angerufene ließ sich nicht einschüchtern und ging nicht auf den Betrug ein, so dass kein Schaden entstand.

Polizei rät, Anrufe von Unbekannten kritisch zu hinterfragen

Bei betrügerischen Anrufen versuchen die Täter ihre Opfer durch vorbringen von falschen Ereignissen wie Unfälle oder Straftaten einzuschüchtern. Schließlich fragen sie nach Vermögenswerten und fordern ihre Opfer auf, diese auszuhändigen. Entweder um diese in vermeidliche Sicherheit zu bringen oder um angeblich entstandene Schäden abzudecken. Immer öfters werden die Opfer auch in den Abend - oder Nachtstunden angerufen um den Überraschungsmoment auszunutzen.

Die Polizei empfiehlt daher, jeden Anruf von unbekannten Personen grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Nennen sie niemals das Vorhandensein von Vermögenswerten oder geben sie Auskunft über persönliche Daten wie Adresse oder Bankdaten. Verlassen sie sich nicht auf angezeigte Telefonnummern, denn diese können im Betrugsfall ebenfalls widerrechtlich benutzt worden sein. Informieren sie die Polizei, wenn sie betrügerische Anrufe erhalten.

Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de. (pol)

