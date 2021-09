„Frieden stiften und halten beginnt bei uns selbst“

Plus Landrat Leo Schrell appelliert bei der Wallfahrt im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen an Werte wie Freundschaft, Respekt und Toleranz.

Zu einer Demonstration des Glaubens wurde die Friedenswallfahrt in Gottmannshofen. Während die Veranstaltung im vergangenen Jahr – es wäre die 67. Wallfahrt gewesen – coronabedingt ausfallen musste, fand sie jetzt statt. In kleinen Rahmen nahmen die Ortsvereine teil.