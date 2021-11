Für Wertingen gibt es kein extra Starkregen-Geld

Plus Der Landtagsabgeordnete Johann Häusler sieht darin „ungerechtes Verhalten“. Bürgermeister Willy Lehmeier jedoch appelliert an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

Der Landtagsabgeordnete Johann Häusler ist normalerweise ein sachlicher und zurückhaltender Politiker. Doch aus seiner jüngsten Mitteilung an unsere Zeitung lässt sich deutlicher Frust herauslesen. Überschrieben ist die Pressemitteilung mit den Worten: „Der Bund lässt die Flutgeschädigten im Landkreis Dillingen im Stich.“