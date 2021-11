Graffiti gesprüht: Schaden von rund 750 Euro

Die Wertinger Polizei sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignet sich in Gottmannshofen

Unbekannte Täter haben in der zwischen Mittwoch und Freitagnachmittag einen schwarzen Schriftzug auf die Außenseite einer Transformatorenstation in der Hohenreicher Straße im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen gesprüht. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Auskunft der Polizei auf etwa 750 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu derartigen Vorfällen in Wertingen. (wz)