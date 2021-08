Wertingen

vor 18 Min.

Heimatmuseum wünscht sich einen „Objektplaneten“

Plus Für Wertingen stehen gleich zwei große Jubiläen an. Die Geschichte der Stadt könnte somit kreativ abgebildet werden.

Von Benjamin Reif

Für die Wertinger gibt es bald große Jubiläen zu feiern. Am 11. November 2022 wird es genau 900 Jahre her sein, dass Wertingen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Und 2024 wird es 750 Jahre her sein, dass das erste Mal von Wertingen als Stadt die Rede war. Das teilte Museumsreferent Cornelius Brandelik den Zuhörern vor dem Stadtrat mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen