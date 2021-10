Wertingen

vor 19 Min.

Heute braucht ein Flurkreuz mehr Abstand als früher

Plus Karl Meitinger hat sich bei der Aufstellung seines Kreuzes zwischen Wertingen und Unterthürheim an einem anderen orientiert. Jetzt machen ihm die Behörden Probleme.

Von Dominik Bunk

Karl Meitinger hat an der Verbindungsstraße zwischen Wertingen und Unterthürheim ein Flurkreuz aufgestellt. Durch ein befreundetes Kreisratsmitglied, Franz Bürger, habe er unter anderem in der Stadt nachfragen lassen, was er bei seinem Vorhaben zu beachten hat. Ordentlich befestigt müsse es sein, habe er erfahren. Nun steht das Denkmal – zunächst ohne Wissen des Landratsamtes. Als ein Mitarbeiter der dortigen Tiefbauverwaltung die Straße abfährt, bemerkt er Meitingers Bauwerk und beanstandet es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen