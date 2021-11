Wertingen/Hohenreichen

12:36 Uhr

Die Schlosskapelle Hohenreichen mit ihrem wertvollen Altar muss saniert werden

Plus Vom Schloss Hohenreichen blieb nur die Kapelle übrig. Die wird nun saniert. Warum die Stadt nun die Bevölkerung um Spenden bittet.

Von Ulrike Walburg

Der Innenraum der ehemaligen Schlosskapelle in Hohenreichen ist leer geräumt. Gerüste stehen sowohl an den Innen- als auch an den Außenwänden. Die letzte Renovierung der historischen Kapelle ist Jahrzehnte her. Doch nun haben nach sorgfältiger Planung und Befundsicherung erneut Instandsetzungsmaßnahmen begonnen. „Der Putz wird stellenweise ausgebessert, das Dach vom Moos befreit, die Dachrinnen werden erneuert, die Turmuhr wird neu ausgerichtet, die Wände bekommen einen neuen Anstrich und der Fußboden wird ausgewechselt“, sagt Konrad Höchstätter von der Stadtverwaltung Wertingen. Freiwillige Helfer aus Hohenreichen haben, um Kosten zu sparen, den alten Fußboden in Eigeninitiative entfernt.

