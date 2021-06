Wertingen

Im Wertinger Hasenbrünnele fließt das Wasser wieder

30 große Jurasteine dienen gleichzeitig dem Abstützen des Hanges und als Sitzmöglichkeit für Spaziergänger. Die starken Regenfälle vergangener Woche hat das Ensemble am Wertinger Hasenbrünnele recht gut überstanden.

Plus Schlamm hatte das Rohr verstopft. Jetzt nahm sich der Wertinger Betriebshof des Geländes im Wertinger Stadtwald an. Es gibt Zweifel, ob das Wasser tatsächlich so rein ist, wie ihm nachgesagt wird.

Von Birgit Alexandra Hassan

Am Schluss tröpfelte das Wasser nur noch aus dem kleinen Rohr. Schlamm bremste den freien Fluss der Quelle. Seit kurzem fließt das Wasser wieder wie eh und je aus dem Wertinger Hasenbrünnele, unterhalb des Judenbergs am Übergang zum Donauried. Der städtische Betriebshof hat das Rohr freigelegt, dazu das Ensemble aus Waldhang, Sitzbank und Naturquelle restauriert. Spaziergänger freut’s. Andere fragen sich: Wie sauber und verträglich ist das Wasser des Hasenbrünneles – ist es tatsächlich Trinkwasser?

