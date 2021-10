Imkerverein Wertingen pflanzt mehr als 2000 Krokusse und Winterlinge

Plus Der Imkerverein Wertingen startet eine Plfanzaktion und hofft auf Nachahmung bei unseren Lesern und Leserinnen. Warum dies für nicht nur für Bienen so wichtig ist.

Der Imkerverein Wertingen hat auf seiner Hauptversammlung im September 2021 eine gemeinsame Pflanzaktion von Blumenzwiebeln beschlossen. Die Vereinsmitglieder haben deshalb eine Sammelbestellung von mehr als 2000 Krokussen und Winterlingen getätigt und diese Zwiebeln in ihren Hausgärten oder an ihren Bienenständen gesetzt.