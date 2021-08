In Wertingen soll weniger weggeworfen werden

Plus Das Repair-Café in Wertingen ist mittlerweile zu einer festen Institution geworden. Meistens klappt die Reparatur

Die gute Stimmung ist bereits beim Betreten des Jugendhauses in Wertingen am Samstagnachmittag spürbar. Schnell noch die Maske aufsetzen und einen kleinen Zettel mit Kontaktdaten ausfüllen, und schon kann es losgehen mit einer Reportage im Repair-Café. Gleich sind die ersten Experten beim Basteln und Reparieren zu sehen.